Робот «Женя» провели более четырех тысяч телефонных консультаций для жителей Подмосковья за две недели

С начала октября 2024 года на робота «Женю» поступило более 13 тысяч звонков от жителей Подмосковья, 4,3 тысячи из них он закрыл самостоятельно, без подключения оператора. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Женя» является голосовым помощником, который круглосуточно отвечает жителям региона по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4. Чаще всего граждане обращались к нему по вопросам отопления. В ведомстве напомнили, что узнать дату запуска отопления по конкретному адресу можно также в приложении «Добродел» в разделе «Услуги» — «График отопления».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.