Роботизированную технику будут использовать для обслуживания гидросооружений на торфяниках Подмосковья

В Подмосковье на гидротехнических сооружениях на обводненных торфяниках будут использовать роботизированную технику. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, аварийно-восстановительная служба региона (МОС АВС) введет в работу мульчеры с дистанционным управлением. С их помощью можно будет быстро проводить покос и удаление растительности на территориях. Техника может быть до 25 раз продуктивнее ручного труда. Если бригаде из шести человек на обработку 1 га территории требуется месяц, то такому аппарату — всего один день.

Каждый аппарат весит порядка 450 кг. Комплексы скашивают и измельчают траву и мелкий кустарник, в том числе молодую поросль. После этого растительность превращается в мульчу, которой покрывается поверхность торфяников.

Закупка первых роботизированных комплексов запланирована на текущий год. В дальнейшем их можно интегрировать с цифровыми системами управления и геопозиционирования.

