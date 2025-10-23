Родители школьников проверили качество еды в столовой гимназии имени Подольских курсантов

Так, две мамы учеников проверили, соответствует ли меню фактическим блюдам, а также попробовали завтрак. В результате они пришли к выводу, что блюда соответствуют заявленному меню и достаточно вкусные.

В этом году в столовой гимназии расширили меню. Теперь на завтрак детям предлагают вареники с творогом, блины, круассаны, хлопья, йогурты и каши. Полноценный обед включает три блюда, при этом можно выбрать один из трех разных салатов и соусов. Пищеблок работает по принципу полного цикла. Столовая рассчитана на 300 посадочных мест, а питание организовано в несколько потоков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие блюда появятся в школьном меню в новом учебном году.