Родители школьников проверили качество еды в столовой гимназии имени Подольских курсантов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Родители детей, учащихся в гимназии имени Подольских курсантов, оценили качество еды в столовой образовательного учреждения. Проверка прошла в рамках проекта «Родительский контроль».
Так, две мамы учеников проверили, соответствует ли меню фактическим блюдам, а также попробовали завтрак. В результате они пришли к выводу, что блюда соответствуют заявленному меню и достаточно вкусные.
В этом году в столовой гимназии расширили меню. Теперь на завтрак детям предлагают вареники с творогом, блины, круассаны, хлопья, йогурты и каши. Полноценный обед включает три блюда, при этом можно выбрать один из трех разных салатов и соусов. Пищеблок работает по принципу полного цикла. Столовая рассчитана на 300 посадочных мест, а питание организовано в несколько потоков.
