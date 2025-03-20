Родители учеников проверили ход проведения капремонта Центра образования в Красноармейске

В Красноармейске Пушкинского округа на улице Новая Жизнь, д. 1а продолжается капитальный ремонт «Центра образования № 1» (Школа № 4), строительную площадку с экскурсией посетили родители учеников. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Экскурсия прошла в первом корпусе, там рабочие монтируют новые окна и завершают черновую отделку стен и стяжку полов.

«Работы в школе идут активные. На третьем этаже в помещении пищеблока сделали перепланировку. После капремонта здесь будут готовить завтраки и обеды для школьников», — рассказала директор образовательной организации Лидия Михайлова.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В рамках него строители обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.