Родителям Подмосковья объяснили, как сохранить здоровье ребенка осенью
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Родителям стоит сделать ребенку прививку от гриппа, чтобы защитить его от болезни осенью. Об этом рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Юлия Ровенская, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Также рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования ребенка. Например, до пяти лет детям нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов. Необходимо регулярно проветривать комнаты в квартире — не реже двух раз в день. В период подъема сезонной заболеваемости полезным будет ежедневное проведение влажной уборки», — сказала она.
По ее словам, стоит также включать в рацион питания детей продукты, содержащие витамин D. К ним относятся рыба, говяжья печень, яичные желтки. Врач также советует не забывать мыть руки после каждого прихода с улицы. В случае появления признаков заболевания необходимо обратиться к специалисту, заключила Ровенская.
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