Родителям Подмосковья объяснили, как сохранить здоровье ребенка осенью

«Также рекомендуется соблюдать режим сна и бодрствования ребенка. Например, до пяти лет детям нужно спать около 13 часов в сутки, а после восьми лет — не менее девяти часов. Необходимо регулярно проветривать комнаты в квартире — не реже двух раз в день. В период подъема сезонной заболеваемости полезным будет ежедневное проведение влажной уборки», — сказала она.