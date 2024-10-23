Родителям Подмосковья рассказали, как действовать после выписки ребенка из стационара
Фото: [freepik.com]
После выписки ребенка из стационара родителям важно прочесть рекомендации в выписном эпикризе и обсудить детали с лечащим врачом. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«В течение недели вам следует встать на учет к врачу-травматологу-ортопеду (детскому хирургу) по месту жительства. Он может принимать в районном травмпункте или в районной поликлинике», — сказал он.
По его словам, врач должен будет наблюдать за состоянием ребенка и контролировать состояние послеоперационных ран и повязок. Помимо этого, Григорьев советует родителям самостоятельно следить за состоянием гипсовой повязки и больше гулять с ребенком.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.