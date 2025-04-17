Родителям Подмосковья рассказали, как кормить детей пасхальными куличами

Дети, которые соблюдали пост вместе с родителями, должны постепенно выходить из него и есть пасхальные блюда в ограниченном количестве. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Например, можно позволить съесть одно яйцо и около 100 г творожной пасхи, приготовленной из творога с низким содержанием жира. Для детей с диабетом, заболеваниями ЖКТ, ожирением и другими проблемами со здоровьем важно следовать индивидуальной программе питания», — отметила врач.

По ее словам, куличи и творожные десерты ребенку лучше есть после основного приема пищи. При этом детям младше шести лет лучше есть привычные блюда, а не праздничные.

Эксперт предупредила, что избыточное потребление пасхальных блюд может вызвать тошноту, рвоту, аллергические реакции и другие последствия. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова добавила, что на Пасху детям можно позволить съесть два-три яйца, так как однократное употребление такого количества не повлияет на разнообразие рациона.

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