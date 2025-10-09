Родителям вручили почти 30 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

В Подмосковье с начала 2025 года выдали более 3,3 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», всего за время действия программы (с 2019-го) – более 25 тыс. наборов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" позволяет родителям сосредоточиться на главном – подготовке к появлению малыша на свет, поскольку избавляет от необходимости тратить время на магазины и выбор вещей. И мы видим, что с каждым годом его востребованность растет», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарок могут граждане России, ребенок которых родился в медучреждении региона и был зарегистрирован в областном органе ЗАГС. В него входят более 50 самых необходимых вещей для матери и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены и так далее. Родители также могут выбрать вместо него денежный эквивалент — 20 тыс. рублей. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

