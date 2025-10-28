Российские актеры привезли гумпомощь для участников СВО в ресурсный центр в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, известные по сериалам «Солдаты», «Склифософский» и другим, привезли в ресурсный центр Химок гуманитарную помощь для участников специальной военной операции в рамках акции «Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Периодически мы с коллегами делаем подобные сборы, работаем адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что мы — единый народ», — подчеркнул Антон Эльдаров.
В состав гуманитарных грузов вошли теплая одежда, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты и детские письма. Вскоре все вещи отправят на передовую.
В общей сложности с начала СВО из Химок на передовую отправили более 500 тонн гумгрузов.
