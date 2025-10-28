Российские актеры привезли гумпомощь для участников СВО в ресурсный центр в Химках

Актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, известные по сериалам «Солдаты», «Склифософский» и другим, привезли в ресурсный центр Химок гуманитарную помощь для участников специальной военной операции в рамках акции «Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.