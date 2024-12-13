Российский «Кулибин клуб» будет получить финансирование на разработку оборонных систем

Научно-исследовательские работы, в рамках которых будут создавать необходимые в зоне СВО алгоритмы и решения, будут поддерживаться Фондом перспективных исследований. Среди них, например, — промышленные образцы беспилотников и средства их обнаружения, новые алгоритмы управления БПЛА, образцы наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров и так далее.

Финансирование будут предоставлять юридическим лицам, которые являются резидентами России и были созданы без участия иностранных или международных организаций (могут получить до 10 миллионов рублей), а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы и физические лица из России (могут получить до 10 миллионов рублей). Для этого нужно будет подать заявку на выполнение оперативной работы в фонд на электронную почту or@fpi.gov.ru. Узнать другие подробности можно по номеру 8 (499) 418-00-25 доб. 414.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.