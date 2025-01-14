Росстат пересчитал объем инвестиций в основной капитал Московской области за 2023 год

Росстат пересчитал Подмосковью объем инвестиций, которые поступили в основной капитал по итогам 2023 года, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В результате пересчета показатель увеличился на 65 млрд руб. и составил 1,6 трлн руб. Это практически на 11% больше, чем годом ранее.

При этом в прошлом году объем инвестиций в основной капитал региона продолжал расти. За девять месяцев этот показатель составил более 1 трлн руб., что на 6,4% больше, чем результат за первые три квартала 2023 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что область активно работает в части привлечения новых инвесторов. В новом году планируется открыть пять новых индустриальных парков.