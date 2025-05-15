Рост ключевых социально-экономических показателей зафиксировали в Подмосковье по итогам первого квартала

В Министерстве экономики и финансов Московской области подвели итоги первого квартала текущего года. В ведомстве отметили, что в регионе был зафиксирован рост ключевых социально-экономических показателей.

Так, по итогам первых трех месяцев выросли объемы промышленного производства, обороты строительства и торговли по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Индекс промышленного производства увеличился на 5,2%. Объем отгруженной продукции промышленных предприятий достиг 1,7 трлн руб. Индекс производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%.

Был отмечен рост деловой активности в сфере строительства. Объем строительных работ вырос на 4,1% и составил 127,5 млрд руб. Розничный товарооборот вырос на 1,9% и составил 1,1 трлн руб. Оборот оптовой торговли увеличился на 2,1% и достиг 3,2 трлн руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству логистических комплексов в области.