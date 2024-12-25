Рост обрабатывающего производства зафиксировали в Подмосковье

По итогам 11 месяцев 2024 года промышленное производство в Подмосковье выросло на 8,6% в сравнении с показателями прошлого года, в обрабатывающем секторе рост составил 9,4%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Наибольший рост зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий — 38,9% и 50,4% соответственно», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в этом году в регионе также зафиксировали значительный рост промпроизводства в секторе легкой промышленности. Так, на 29,1% выросло производство текстильных изделий, на 27,5% — производство кожи и изделий из нее. Еще более чем на 13% увеличилось производство одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.