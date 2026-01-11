Рождественская Елка главы прошла в Павловском Посаде. Мероприятие провели в Электрогорском Доме культуры. В нем приняли участие жители всех возрастов.

Зимой в Подмосковье организуют более 1 тыс. спортивных и культурных мероприятий, сообщили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Главным событием вечера стало выступление Московского Нового драматического театра. На сцене зрителям представили волшебный спектакль «Снегурочка».

В холле Дома культуры была организована интерактивная программа. Для детей провели игры и конкурсы. После спектакля всем ребятам вручили сладкие подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на массовые мероприятия, которые проходят зимой в области.