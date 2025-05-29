Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО из Химок стал участником регионального совещания
Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Химок принял участие в семинаре
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) из Химок Александр Александров принял участие в семинаре-совещании, в рамках которого были затронуты вопросы взаимодействия с органами региональной и муниципальной власти по всесторонней поддержке участников СВО, ветеранов и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Встреча прошла в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ней также приняли участие руководители местных отделений и координаторы регионального фонда «Защитники Отечества». Одними из спикеров стали вице-губернатор Мария Нагорная, депутат Госдумы Сергей Колунов, а также руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
«Наша задача — общими усилиями выработать единый механизм к решению сегодняшних вопросов и создать прочное, эффективное взаимодействие, объединиться в одну сильную команду», — рассказал Александров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.