Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО из Химок стал участником регионального совещания

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) из Химок Александр Александров принял участие в семинаре-совещании, в рамках которого были затронуты вопросы взаимодействия с органами региональной и муниципальной власти по всесторонней поддержке участников СВО, ветеранов и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.