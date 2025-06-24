Руководство и коллектив кабельного завода Подольска наградили в связи с 65-летием предприятия
В Подольске вручили награды сотрудникам кабельного завода
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске вручили награды руководству и коллективу Экспериментального специального проектно-конструкторского бюро «Техно» в связи с 65-летием предприятия. В церемонии принял участие председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, что в регионе будут производить авиационные компоненты.
В рамках визита на завод Никулин осмотрел предприятие. Директор Максим Тугучев рассказал о производстве комплектующих по программе импортозамещения, продукции для нужд СВО и народного хозяйства.
Сейчас на предприятии также занимаются гальваникой, 3D-моделированием и прототипированием.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в области распределительного центра для размещения промышленных товаров.