Руководство и коллектив кабельного завода Подольска наградили в связи с 65-летием предприятия

В Подольске вручили награды руководству и коллективу Экспериментального специального проектно-конструкторского бюро «Техно» в связи с 65-летием предприятия. В церемонии принял участие председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, что в регионе будут производить авиационные компоненты.

В рамках визита на завод Никулин осмотрел предприятие. Директор Максим Тугучев рассказал о производстве комплектующих по программе импортозамещения, продукции для нужд СВО и народного хозяйства.

Сейчас на предприятии также занимаются гальваникой, 3D-моделированием и прототипированием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию в области распределительного центра для размещения промышленных товаров.