Руководство «Мосавтодора» возложило цветы к памятнику воинам-дорожникам в Одинцово

Руководство ГБУ МО «Мосавтодор» возложило цветы к мемориалу «Воинам-дорожникам Великой Отечественной войны» в Одинцово. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на учреждение.

«Сегодня мы выражаем благодарность и уважение тем, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Память о героях и их подвигах должна вечно жить в наших сердцах», — отметил гендиректор «Мосавтодора» Казбек Хадиков.

В рамках памятного мероприятия также прошла минута молчания.

С декабря 1941 года по январь 1942-го представители «Мособлдоротдела» возвели и восстановили свыше 260 мостовых сооружений. Кроме того, они обеспечивали беспрепятственный проезд военной техники.

Ранее в Минтрансе региона рассказали, что в Подмосковье отремонтируют шесть дорог, которые связаны с Великой Отечественной войной.