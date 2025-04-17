Рыбхозяйства в Московской области произвели 4,1 тыс. тонн товарной рыбы за год

В 2024 году подмосковные рыбоводные хозяйства произвели 4,1 тыс. тонн товарной рыбы, из них 3,4 тыс. — прудовые и 634 тонны — индустриальные. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается 24 рыбоводных хозяйства, они производят карпа, амура, белугу, осетра, форель и не только. Среди крупных рыбхозяйств — ЗАО «Егорьевский рыбокомбинат Цна», АО «Бисеровский рыбокомбинат», ЗАО «Рыбхоз «Клинский», СХП ЗАО «Коломенский рыбхоз «Осенка» и ООО НЦ «Селекцентр».

По итогам первого квартала 2025 года жители Подмосковья приобрели более 6,6 тыс. тонн свежей рыбы от производителей из разных регионов. Рыба, которая продается на региональных ярмарках и рынках, проходит исследования со стороны Государственной ветеринарной службы Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.