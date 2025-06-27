Рыбоводные хозяйства Подмосковья за три месяца выпустили 475 тонн товарной рыбы

Подмосковные хозяйства по разведению товарной рыбы за первые три месяца текущего года выпустили 475 тонн такой продукции. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в регионе насчитывается 24 подобных хозяйства. В них занимаются разведением карпа, белуги, осетра, форели и других видов товарной рыбы.

Совокупный объем производства такой продукции в области в 2024 году достиг 4,1 тыс. тонн. Из них 3,4 тыс. тонн — прудовые и 634 тонны — индустриальные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению производства молочной продукции в области. Проект реализует компания «H&N».