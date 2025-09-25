С января по июль в Подмосковье произвели треть всего сыра в ЦФО

В Подмосковье за период с января по июль произвели треть всего сыра в ЦФО. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за семь месяцев в области выпустили 94,4 тыс. тонн указанной продукции, что составило 19% от общего объема по России и 35% от объема в ЦФО.

В результате Подмосковье сохранило позицию лидера по производству сыра в стране.

Объем экспорта сыра и творога за семь месяцев составил 19,8 тыс. тонн. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 20%.

