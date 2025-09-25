С мая более 27 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом в Московской области

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подвели промежуточные результаты работы речных маршрутов. С начала сезона ими воспользовались свыше 27 тыс. граждан.

Сезон стартовал в мае. Речной транспорт заработал в трех округах — Коломне, Лыткарино и Серпухове.

В Серпухове на транспорте проехали около 11 тыс. человек, в Лыткарино — примерно 13 тыс., в Коломне — свыше 3,4 тыс.

Суда в Серпухове и Коломне перестанут ходить 30 сентября, в Лыткарино — 20 ноября.

