С начала 2025 года в Подмосковье от деревьев и кустарников расчистили почти 3 тыс. га охранных зон ЛЭП
В Подмосковье с начала года расчистили около 3 тыс. га охранных зон ЛЭП
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала текущего года расчистили от деревьев и кустарников более 2,9 тыс. га охранных зон ЛЭП. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
В целом в этом году в регионе планируется провести такие работы на 6,4 тыс. га. Лидерами по объемам работ станут Раменское, Одинцово и Красногорск. Большую часть работ проведут до начала осени.
К примеру, в Раменском уже расчистили участок вблизи трансформаторной подстанции ТП-161. От нее запитаны дома, где проживают более 400 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации электроснабжения в регионе.