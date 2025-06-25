С начала 2025 года в Подмосковье от деревьев и кустарников расчистили почти 3 тыс. га охранных зон ЛЭП

В Подмосковье энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала текущего года расчистили от деревьев и кустарников более 2,9 тыс. га охранных зон ЛЭП. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В целом в этом году в регионе планируется провести такие работы на 6,4 тыс. га. Лидерами по объемам работ станут Раменское, Одинцово и Красногорск. Большую часть работ проведут до начала осени.

К примеру, в Раменском уже расчистили участок вблизи трансформаторной подстанции ТП-161. От нее запитаны дома, где проживают более 400 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации электроснабжения в регионе.