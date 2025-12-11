С начала 2025 года в Систему-112 Подмосковья поступило более 10 млн вызовов
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
С начала 2025 года операторы Системы-112 Подмосковья приняли более 10 млн обращений. Из них свыше 4,6 млн пришлось на экстренные вызовы, которые требовали реагирования служб спасения.
В общей сложности в Системе-112 Подмосковья работают более 3,8 тыс. специалистов. Каждый день вызовы принимают свыше 346 операторов. За сутки поступает в среднем 35 тыс. звонков.
