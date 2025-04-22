С начала 2025 года врачи Подмосковья провели свыше 250 робот-ассистированных операций

В Подмосковье с начала текущего года в медучреждениях было проведено свыше 250 робот-ассистированных операций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Робот-ассистированные системы состоят из системы управления, за которой работает врач, и робота, который выполняет команды специалиста. Таким образом, врач управляет «руками» робота.

Такие операции в регионе проводятся в трех учреждениях. Это Воскресенская больница, Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля и МОНИИАГ. При подобных хирургических вмешательствах риск осложнений минимальный, а период восстановления у пациентов быстрый.

Роботизированные операции в Подмосковье проводятся бесплатно в рамках ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благодаря открытию в регионе новых клиник удается спасать больше жизней.