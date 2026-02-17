С начала 2026 года лечение в санатории НИКИ детства Подмосковья прошли 134 ребенка

С начала 2026 года лечение в санатории НИКИ детства прошли 134 ребенка, передает Министерство здравоохранения Московской области. В целом за все время работы учреждения здесь прошли лечение более 2,3 тыс. человек.

В санатории оказывают помощь детям, перенесшим заболевания дыхательной системы или страдающим эндокринными заболеваниями. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа.

Санаторий рассчитан на единовременное пребывание 55 пациентов в возрасте от 3 до 16 лет в сопровождении родителей. В отделении два года назад провели капремонт. Здесь обустроены залы для проведения механо- и кинезитерапии, соляная пещера. Также доступны тренажеры с биологической обратной связью.

