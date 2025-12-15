С начала декабря по 11 января в Подольске проведут более 250 новогодних мероприятий

В Подольске с начала декабря по 11 января в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» планируют провести более 250 новогодних мероприятий, в которых примут участие свыше 25 тыс. детей.

Особенно насыщенным будет 5 января. В этот день пройдут фестивали «НеобыЧАЙный» и «Хрустальный лед», состоится премьера ледового спектакля «Зимний код Подмосковья».

Также в округе проведут новогодние представления для многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей военнослужащих и мобилизованных граждан, семей, проживающих в пунктах временного размещения.

22 декабря проведут акцию «Vитамины Zащитникам», в ходе которой волонтеры передадут витамины для бойцов в Военный клинический госпиталь Минобороны России.

С 17 по 29 декабря пройдут новогодние представления «Новый год шагает по планете» и музыкальные игровые программы «Здравствуй, Новый год».

Проведут муниципальные конкурсы новогодних видеопоздравлений, программу «Зимние рекорды», акцию «Новый год под шубой».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о выставках, которые пройдут в музеях зимой.