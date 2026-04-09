С начала года 24 врача Подмосковья получили земельные участки для строительства дома

Московская область продолжает укреплять систему здравоохранения через дополнительные меры социальной поддержки. По итогам первого квартала 2026 года 24 медицинских работника региона стали обладателями земельных участков для индивидуального строительства в рамках специальной программы «Земля врачам». Об этом проинформировало Министерство имущественных отношений Московской области.

Инициатива, стартовавшая в 2021 году, уже помогла 2628 медикам обрести свою землю. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, хотя темпы распределения участков несколько снизились по сравнению с первыми годами действия программы, процесс остается стабильным: ежемесячно землю получают от 5 до 10 специалистов. Только в марте текущего года 5 врачей смогли воспользоваться этой мерой поддержки.

География распределения участков:

безусловный лидер года — город Чехов: здесь 4 медика получили земельные наделы;

Богородский округ, где поддержку оказали 3 врачам;

замыкают тройку Раменский, Талдомский и Сергиево‐Посадский округа — в каждом из них участки выделены 2 медицинским работникам.

Проект «Земля врачам» охватывает 39 медицинских специальностей, которые признаны дефицитными для учреждений здравоохранения региона. Действие программы распространяется на 32 городских округа Подмосковья. Участки выделяются для строительства индивидуального жилья или ведения личного подсобного хозяйства.

Срок действия закона о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование ограничен — он продлится до конца 2026 года. За оставшееся время власти планируют продолжить распределение земли среди нуждающихся специалистов, уделяя особое внимание районам с острой нехваткой медицинских кадров.

