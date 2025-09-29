С начала года бесплатный онкоскрининг в Подмосковье прошли почти 8 тыс. человек

В Подмосковье с начала текущего года бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи прошли около 8 тыс. человек, в том числе 522 человека — в минувшие выходные. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.