С начала года бесплатный онкоскрининг в Подмосковье прошли почти 8 тыс. человек
Более 500 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в выходные
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала текущего года бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи прошли около 8 тыс. человек, в том числе 522 человека — в минувшие выходные. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По итогам обследований, проведенных в прошедшую субботу, 31 пациент был направлен на дополнительный осмотр. Причиной стали выявленные отклонения.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в регионе областной съезд педиатров. В его рамках были вручены награды лучшим специалистам.