С начала года лечение в санаторном отделении НИКИ детства в Химках прошли более 1,2 тыс. детей

В Химках с начала текущего года лечение в санаторном отделении НИКИ детства прошли более 1,2 тыс. детей. Об этом рассказали в администрации округа.

Между тем, в регионе продолжается строительство крупной больницы — Балашихинской ЦРБ. Недавно ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В отделении НИКИ детства в Химках в прошлом году провели капремонт. Теперь маленькие пациенты могут лечиться в более комфортных условиях.

В учреждении помогают детям с заболеваниями дыхательной системы, эндокринными и гастроэнтерологическими нарушениями. Для каждого пациента составляют индивидуальную программу.

В санатории одновременно могут располагаться 55 человек. Это пациенты в возрасте 3–16 лет, а также их родители. Направление на лечение можно получить у участкового врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной поликлиники в Дзержинском.