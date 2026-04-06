С начала года ликвидировали 30 аварийных ситуаций из-за нелегальных земляных работ

С начала текущего года специалисты АО «Мособлгаз» устранили три десятка повреждений подземных газопроводов, которые возникли из‐за земляных работ, проведенных без необходимого разрешения. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Последствия таких инцидентов оказались ощутимыми: временное отключение газа затронуло множество потребителей. Среди пострадавших объектов — свыше 60 квартир и 170 частных домов, а также различные объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, включая отопительную котельную.

Основная причина подобных аварийных ситуаций — игнорирование обязательных процедур: работы в зонах прокладки газопроводов нередко ведутся без предварительного согласования с газовой службой. И строительные компании, и отдельные граждане порой пренебрегают этими правилами, хотя подобные действия чреваты серьезными рисками. Они не только провоцируют перебои в подаче газа, но и создают реальную угрозу безопасности людей, а также приводят к существенным финансовым потерям.

АО «Мособлгаз» призывает строго следовать установленным правилам при проведении любых работ вблизи газопроводов. Нужно обязательно получить письменное разрешение от районной эксплуатационной службы филиала компании. Кроме того, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала работ следует уведомить местную эксплуатационную службу и организовать выезд профильного специалиста на площадку.

Оформить запрос на получение разрешения для проведения земляных работ в охранных зонах можно удобным способом: через личный кабинет клиента либо на сайте АО «Мособлгаз».

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил планы модернизации коммунальной сферы региона.