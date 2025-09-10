С начала года медучреждения Подмосковья получили 86 единиц нового эндоскопического оборудования
Больницам Подмосковья с января передали 86 единиц эндоскопического оборудования
Подмосковным медучреждениям с начала 2025 года передали 86 единиц нового эндоскопического оборудования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Техника уже поступила в 20 учреждений. К примеру, сразу пять эндоскопических стоек передали Коломенской больнице.
В целом на текущий год в регионе запланирована поставка 146 единиц такого оборудования. На эти цели направили свыше 1,4 млрд руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ленинском округе.