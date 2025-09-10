С начала года медучреждения Подмосковья получили 86 единиц нового эндоскопического оборудования

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Подмосковным медучреждениям с начала 2025 года передали 86 единиц нового эндоскопического оборудования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Техника уже поступила в 20 учреждений. К примеру, сразу пять эндоскопических стоек передали Коломенской больнице.

В целом на текущий год в регионе запланирована поставка 146 единиц такого оборудования. На эти цели направили свыше 1,4 млрд руб.

