С начала года подросткам Подольска раздали более 2 тыс. листовок на тему безопасности на ж/д

В Подольске с начала года провели 30 профилактических мероприятий на тему безопасности молодежи на железной дороге. В их рамках подросткам раздали более 2 тыс. информационных листовок.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ИИ помогает контролировать безопасность пешеходов на железной дороге.
Сотрудники администрации Подольска, управления по делам несовершеннолетних, линейного отдела полиции и активисты движения «Волонтеры Подмосковья» регулярно проводят рейды на станциях «Силикатная», «Подольск», «Кутузовская», «Весенняя», «Гривно» и «Львовская».
Также тему безопасности на железной дороге обсуждают в образовательных учреждениях. В частности, проводятся классные часы, практические занятия и дополнительные инструктажи.
Кроме того, летом сотрудники Госавтоинспекции Подольска организовали серию мероприятий, направленных на повышение безопасности детей на дорогах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством работу общественного транспорта.