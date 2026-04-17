С начала года порядка 400 онлайн-заявок на компенсацию отдыха приемной семьи оформили в Московской области

С начала года жители Московской области подали порядка 400 электронных заявлений на получение материальной помощи или компенсации расходов на организацию отдыха для приемных семей. Речь идет о выплатах на отдых детей, в том числе родных, либо о возмещении затрат на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа поддержки распространяется на семьи, принявшие на воспитание детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспользоваться правом на компенсацию можно один раз в течение календарного года. При этом семья может выбрать: получить непосредственно материальную помощь либо оформить возмещение расходов на уже приобретенные путевки.

Оформить услугу «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» можно на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» → «Опека и попечительство». Срок оказания услуги не превышает 5 рабочих дней.

