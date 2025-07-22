С начала года практику в БТИ Подмосковья прошли более 40 студентов

В Подмосковье с начала текущего года производственную и преддипломную практику в филиалах БТИ региона прошли свыше 40 студентов. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Мы видим в молодых людях потенциальных высококлассных специалистов, у которых есть возможность знакомиться с передовыми технологиями кадастрового учета и технической инвентаризации и понять специфику работы на местах», — отметила гендиректор БТИ Подмосковья Нелли Алексеева.

В ходе практики студенты смогли принять участие в реальных рабочих процессах. Под руководством наставников ребята работали с документами, готовили технические планы и отчеты, взаимодействовали с заявителями, использовали геодезические приборы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел главные итоги завершившегося учебного года, а также рассказал о подготовке ко Дню знаний.