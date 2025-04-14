С начала года в бюджеты округов Подмосковья поступило более 7 млрд руб. от аренды и продажи недвижимости

В Подмосковье с начала текущего года в бюджеты муниципалитетов поступило 7,2 млрд рублей от аренды и продажи недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Это на 0,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период в 2024 году», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Больше всего средств за указанный период поступило в бюджеты Балашихи, Химок и Одинцово — 581 млн руб., 503 млн руб. и 431 млн руб. соответственно.

Лидерами по исполнению плановых показателей стали Черноголовка, Павловский Посад и Зарайск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ипотеке, действующей в области, и строительстве жилья.