С начала года в индустриальные парки Подмосковья привлекли более 20 резидентов

В Подмосковье с начала 2025 года в индустриальные парки были привлечены 22 новых резидента. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новые резиденты займут более 16 га и вложат в запуск своих проектов порядка 3,5 млрд руб. На новых производствах появится около 500 рабочих мест.

В числе новых резидентов — компания «Кристолон», которая выпускает абразивные изделия и материалы. Предприятие разместит производство в индустриальном парке «Милованов» в Балашихе и вложит в его запуск 120 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорском округе стартовала третья очередь строительства индустриального парка «Есипово».