С начала года в Минтранс Подмосковья поступило свыше 380 тыс. обращений через сайт госуслуг

За три квартала текущего года жители подали через региональный портал госуслуг более 380 тыс. обращений в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось почти на 20%», — отметили в министерстве.

Большая часть обращений касалась карты «Стрелка» и получения разрешения на таксомоторные перевозки — более 318 тыс. и почти 49 тыс. запросов соответственно. Еще около 7 тыс. обращений были связаны с выдачей техусловий на муниципальных дорогах.

На портале госуслуг региона сейчас доступны 22 услуги Минтранса Подмосковья. В этом году при оказании услуг начали использовать ИИ для проверки документов. В результате число отказов снизилось вдвое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как искусственный интеллект помогает жителям региона получать госуслуги.