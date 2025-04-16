С начала года в Московской области по программе президента к газу подключили 5 тыс. домовладений
В Подмосковье с начала 2025 года соцгазифицировали 5 тыс. домовладений
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье с начала текущего года в рамках соцгазификации к газу были подключены 5 тыс. домовладений. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области. Юбилейным стал дом в деревне Березняки Сергиева Посада.
В общей сложности в рамках программы на 2025 год запланировано подключение к газу 18 тыс. подмосковных домовладений. В этом месяце работы ведутся в 42 населенных пунктах.
Как отметил глава Минэнерго области Сергей Воропанов, Подмосковье является лидером в стране по реализации программы соцгазификации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе к газу будут подключены 70 садовых товариществ.