С начала года в Подмосковье по президентской программе подключили к газу 4 тыс. домовладений

В Подмосковье с начала 2025 года в рамках программы президента было газифицировано 4 тыс. домовладений. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

За указанный период специалисты компании «Мособлгаз» построили в округах региона 15 км новых газораспределительных сетей. В этом месяце работы ведутся в 89 населенных пунктах.

В общей сложности в 2025 году в рамках программы соцгазификации планируется подключить к газу 18 тыс. домовладений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по газификации домов в регионе. Он отметил, что в этом году к газу подключат первые 70 СНТ.