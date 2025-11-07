С начала года в Подмосковье по программе соцгазификации построили более 750 км сетей

В Подмосковье с начала года соцгазифицировали 40 тыс. домовладений

Официально

Фото: [Мособлгаз]

В Подмосковье с начала года в рамках программы социальной газификации построили более 750 км газопровода. В результате были газифицированы 40 тыс. домовладений, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты АО «Мособлгаз». Сейчас догазификация ведется в 75 населенных пунктах. Всего до конца года соцгазифицируют дома 48 тыс. жителей.

Программа реализуется в 3,1 тыс. населенных пунктов. Жители могут бесплатно подвести газ до границ участков. Подать заявку можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником межрегионального энергетического форума.

Актуально
Подмосковье
Министерство энергетики Московской области