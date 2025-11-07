С начала года в Подмосковье по программе соцгазификации построили более 750 км сетей

В Подмосковье с начала года в рамках программы социальной газификации построили более 750 км газопровода. В результате были газифицированы 40 тыс. домовладений, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты АО «Мособлгаз». Сейчас догазификация ведется в 75 населенных пунктах. Всего до конца года соцгазифицируют дома 48 тыс. жителей.

Программа реализуется в 3,1 тыс. населенных пунктов. Жители могут бесплатно подвести газ до границ участков. Подать заявку можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал участником межрегионального энергетического форума.