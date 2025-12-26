С начала года в Подмосковье провели 47 рейдов по пресечению незаконного сброса строительного мусора
В Подмосковье подвели итоги работы по пресечению незаконного сброса стройотходов
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье за 2025 год провели 47 рейдов по пресечению незаконной перевозки и сброса строительного мусора. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Рейды провели в 14 округах. По их итогам было составлено 174 административных протокола, в том числе на 39 иностранцев. На штрафстоянки переместили 23 единицы транспорта.
Нелегальных перевозчиков строительного мусора в столичном регионе оштрафовали почти на 119 млн рублей, в том числе на 66,4 млн рублей в Москве и на 52,4 млн рублей в Подмосковье.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы за 2025 год и обозначил планы по развитию региона.