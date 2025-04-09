С начала года в Подмосковье реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли около 7 тыс. человек

В Подмосковье с начала 2025 года реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли порядка 7 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Реабилитацию можно пройти после перенесенных заболеваний сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, нервной и дыхательной систем, травм. Это бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

На территории региона открыто 19 отделений реабилитации. Все они оснащены самым современным оборудованием, в том числе экзоскелетами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности открытия в регионе новых медицинских учреждений. Он подчеркнул, что это помогает спасать жизни.