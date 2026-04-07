С начала года в подмосковные больницы поступило свыше 30 новых аппаратов ЭКГ

Система здравоохранения Московской области улучшает качество кардиологической помощи — медучреждения региона получают новейшее диагностическое оборудование. С начала года в больницы доставлено 32 современных аппарата для проведения электрокардиографии (ЭКГ), а до конца года парк медтехники пополнится еще на 108 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Масштабное обновление парка диагностического оборудования стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Инвестиции в современную медтехнику уже составили свыше 17,2 млн руб. — эти средства направлены на закупку высокоточных аппаратов ЭКГ, способных выявлять сердечно‐сосудистые патологии на ранних стадиях.

«Электрокардиография является одним из ключевых методов выявления сердечно-сосудистых нарушений, позволяющим специалисту своевременно диагностировать патологии и начать лечение» Максим Забелин Министр здравоохранения Московской области

Новейшие аппараты уже распределены между ключевыми медицинскими учреждениями региона. Среди них — больницы Истры, Ногинска, Раменского, Шаховской и ряд других лечебных организаций. Такое географическое распределение техники обеспечивает доступность качественной диагностики для жителей разных районов области: теперь пациентам не нужно ехать в крупные кардиоцентры, чтобы пройти обследование на современном оборудовании.

