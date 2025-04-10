С начала года в Систему-112 Подмосковья поступило около 6 тыс. обращений через приложение

Фото: [ Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112 ]

С начала 2025 года в Систему-112 Московской области поступило почти 6 тыс. обращений через мобильное приложение «112 МО». В целом с начала работы приложения было принято свыше 42 тыс. обращений.

В приложении вызвать экстренные службы можно одним нажатием кнопки. Помимо этого, можно вызвать помощь для своих близких, если добавить их телефонные номера в раздел «Связанные контакты».

При этом в приложении можно отслеживать передвижение машин скорой медпомощи и бригад газовой службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия в регионе новых медучреждений. Он подчеркнул, что благодаря этому удается спасать больше жизней.