С начала года жители Московской области купили более 19 тыс. тонн чая

В регионе по итогам прошлого года было произведено около 33,4 тыс. тонн чая. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в министерстве, на регион пришлось свыше 87% от общего объема чая, произведенного в ЦФО, и 29% от общего объема по РФ.

С начала этого года жители области приобрели более 19 тыс. тонн указанной продукции, в том числе чай от подмосковных производителей. За указанный период спрос на чай в регионе вырос более чем на 10%.

Ранее в министерстве рассказали, что в Подмосковье за прошлый год выпустили 23 тыс. тонн мармелада.