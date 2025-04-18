В Подмосковье за год выпустили 23 тыс. тонн мармелада

По итогам 2024 года подмосковные производители выпустили 23 тыс. тонн мармелада. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первые два месяца этого года в регионе произвели 3,4 тыс. тонн продукции, что составляет более 71,7% общего объема мармелада, произведенного в Центральном Федеральном округе, и 32,2% — от общероссийского объема.

Среди ведущих производителей региона в ведомстве выделили ООО «Конфаэль Коллекция» из Красногорска, ЗАО «КДВ Павловский Посад» филиал ПАО «Красный Октябрь», «Производство № 3 в г. Коломне», ООО «Концерн „Шоколадница“» и ООО КФ «МАРМИ» из Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.