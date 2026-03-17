С начала года жителям Подмосковья провели 60 операций по пересадке донорских органов

В Подмосковье с начала 2026 года жителям провели 60 операций по пересадке донорских органов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, из общего числа проведенных операций 30 выполнили в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. В 2025 году в регионе провели 228 таких операций, в том числе 105 — в МОНИКИ.

В Подмосковье действует единый лист ожидания операции на трансплантацию органа. Операции проводятся бесплатно в рамках ОМС.

«Трансплантация донорских органов является высокотехнологичным методом оказания медицинской помощи, который применяется в случаях, когда другие способы лечения неэффективны. Для пациентов с терминальными стадиями заболеваний почек, печени, сердца это единственный шанс не только сохранить, но и вернуть полноценное качество жизни», — отметил зампред Правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового корпуса поликлиники №4 в Нахабино Красногорска.