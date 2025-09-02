С начала лета в Подмосковье заменили системы газоснабжения в 413 многоквартирных домах

В регионе с начала июня работы по замене систем газоснабжения были проведены в 413 многоквартирных домах. О промежуточных итогах сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы были проведены в 27 муниципалитетах. Лидерами по объемам ремонта стали Красногорск, Раменское и Домодедово, где провели замену систем в 119, 56 и 38 домах соответственно.

В регионе реализуется самая крупная программа капитального ремонта в России. С января текущего года ремонтные работы провели в более чем 1,3 тыс. МКД.

До этого губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе Единого центра управления ЖКХ региона.