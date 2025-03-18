С начала марта в Подмосковье выявили 21 случай незаконного сброса отходов
В Подмосковье сократилось число случаев незаконного сброса отходов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала месяца выявили 21 случай незаконного сброса отходов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего случаев выявили в Богородском округе, Домодедово и Егорьевске. Нарушителей порядка утилизации ТКО оштрафуют на 490 тыс. руб.
Для сравнения, за аналогичный период февраля в регионе зафиксировали 86 подобных случаев. Таким образом, число нарушений сократилось в четыре раза.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил донести до жителей области информацию о правилах вывоза крупногабаритных отходов.