С начала недели в парках и лесопарках Подмосковья убрали более 800 тыс. кубометров снега

С начала недели в парках и лесопарках Подмосковья убрали рекордное количество снега — более 800 тыс. кубометров. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

К уборке снега привлекли более 1,2 тыс. специалистов. Также задействованы свыше 260 единиц спецтехники.

В ходе работ особое внимание уделяют входным группам парков, центральным аллеям, парковочным пространствам. После их расчистки приводят в порядок второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки. При необходимости территории обрабатывают реагентами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после первого в этом году мощного снегопада в регионе убрали рекордное количество снега.