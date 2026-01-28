С начала недели в парках и лесопарках Подмосковья убрали более 800 тыс. кубометров снега
Фото: [Министерство благоустройства МО]
С начала недели в парках и лесопарках Подмосковья убрали рекордное количество снега — более 800 тыс. кубометров. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
К уборке снега привлекли более 1,2 тыс. специалистов. Также задействованы свыше 260 единиц спецтехники.
В ходе работ особое внимание уделяют входным группам парков, центральным аллеям, парковочным пространствам. После их расчистки приводят в порядок второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки. При необходимости территории обрабатывают реагентами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после первого в этом году мощного снегопада в регионе убрали рекордное количество снега.